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MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya malzemeleri ve aksesuar ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya malzemeleri ve aksesuar ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 27'nci sokakta faaliyet gösteren mobilya malzemeleri ve aksesuar ürünleri üretimi yapılan fabrikada saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar çıktığını gören çevredeki esnaf, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Fabrikada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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