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Mobil vezneye vatandaşlardan tam not

Habermetre - Haberler | Toplum
Mobil vezneye vatandaşlardan tam not

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın direktifleriyle, salgın döneminde vatandaşlara kolaylık sağlaması için uygulamaya konulan Mobil Vezne'den vatandaşlar memnun.

AMASYA (Habermetre) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın direktifleriyle, salgın döneminde vatandaşlara kolaylık sağlaması için uygulamaya konulan Mobil Vezne'den vatandaşlar memnun.

Başkan Sarı, tarafından vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına başlattığı 'Mobil Vezne' uygulaması Amasyalıların takdirini toplamaya devam ediyor.

Farklı tarihlerde, farklı noktalarda hizmet veren mobil vezne ile yaşlı, engelli veya zamanı kısıtlı olan vatandaşlar artık daha pratik, daha hızlı bir hizmetle belediyeye ait ödemelerini kolaylıkla halledebiliyor. Mobil Vezne uygulaması ile ödeme işlemleri tüzel veya gerçek kişinin sicil numarası, vergi numarası veya TC kimlik numarası ile gerçekleştiriliyor. Sistemle, günlük tahsilat işlemleri de kolaylıkla takip edilerek bilgiler merkezi veri tabanına çevrimiçi olarak aktarılarak ve çeşitli uygulamalar üzerinden mobil tahsilat işlemleri yapılması sağlanıyor. Mobil cihazlarla gerçekleştirilen tahsilatlar kredi kartı ve nakit yapılabiliyor.

"Su faturalarımız yarı, yarıya düştü"

Bahçeleriçi Mahallesinde hizmet veren mobil vezneden faydalanan ve uygulamadan memnuniyetini dile getiren Hidayet Kelek konuşmasında şunları söyledi:

"Fatura ödemelerimizi mobil vezneyle mahallelerimizde kolaylıkla yapabiliyoruz. Ayrıca yılbaşından önce 80 lira gelen su faturamız yılbaşından sonra yüzde 50 indirimle yarı yarıya düştü. Su ücretlerinde yapılan bu indirimli uygulamadan da çok memnunuz. Amasya Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın yaptığı bu hizmetlerden dolayı işlerimiz kolaylaştı. Her şeyden önce vatandaşın rahatlığını düşünen Başkanımız Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyorum. "

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