'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Öğrencilere Eğitim Vermek İçin Bitlis'e Geldi

Valimiz Oktay Çağatay, öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermek üzere İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde ilimize gelen Mobil Trafik Eğitim Tırını ziyaret ederek, verilen eğitim hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle de sohbet eden Vali Çağatay, öğrencilerle beraber Mobil Trafik Eğitim Tırında verilen eğitime katıldı.

Okul öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimlerinin düzenlenmesi kapsamında 20 Ekim 2021 tarihinde İlimiz Merkez 100. Yıl Atatürk Ortaokulunun bahçesinde 10. 00-15. 00 saatleri arasında Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Eğitimlere Vali Oktay Çağatay ile birlikte, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve öğrenciler katılım sağladı.

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