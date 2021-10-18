MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIR'I VAN'DA

VAN (DHA) - İÇİŞLERİ ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafik eğitimi için hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Van'a geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki helikopter pistinde duran TIR'da öğrencilere 2 gün sürecek eğitim verilecek.

Türkiye'nin birçok ilini gezen İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Van'a da geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki helikopter pistinde duran TIR'da ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Önce teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra akülü arabalarla uygulama yaptı.

ÖĞRENCİLERE KIRMIZI DÜDÜK

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, trafik polislerinin katıldığı trafik eğitim programında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başktan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kırmızı ışıkta akülü arabalar süren öğrencilere kırmızı düdük ve trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtıp, birer dedektif olmalarını istedi.

'BİRER DEDEKTİF OLACAKLAR\