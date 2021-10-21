Mobil sağlık ekiplerinden jandarma kontrol noktasında aşı ve çiçek

VAN (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki jandarma kontrol noktasında mobil sağlık ekipleri, sürücü ve yolculara Covid-19 aşısı yapıp, çiçek verdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde vaka oranı en az illerden olan ve 2'nci doz aşılama oranlarına göre de sarı kategoride yer alan Van'da aşılamayı artırmak için çalışmalar sürdürülüyor. Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mobil ekipler, jandarma ekiplerinin görevli olduğu kontrol noktalarında aşı uygulaması yapıyor.

Daha önce aşı yaptırmadığını belirten Baran Doğan da "Van merkezden geliyorum. Jandarma kontrol noktasına geldiğimizde sağlık çalışanları bana aşı yapıp, yapmadığımı sordular. Ben de yoğun işlerimden dolayı fırsat bulup aşı yaptırmamıştım. Bunu fırsat bilip burada aşımı yapmak istedim. Sağlık çalışanları beni buradaki ambulansa davet edip aşımı yaptılar ve aşı yaptığım için bana çiçek takdim ettiler. Bu uygulamanın çok yerinde bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Görev yapan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.