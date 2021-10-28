Mobil Deprem Simülasyon Merkezi İlçemizde

ADANA (Habermetre) - Afet öncesi farkındalık eğitimleri vermek amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Mobil Deprem Simülasyon Merkezi, Adana Valiliğimizin koordinesinde, 28 Ekim 2021 günü 09. 00 - 16. 00 saatleri arasında Ceyhan İlçemize gelerek eğitim faaliyetlerinde bulundu. Kaymakamlık önünde konuşlandırılan Mobil Deprem Simülasyon Merkezini ilçemizdeki okullardan öğrenciler öğretmenlerinin eşliğinde ziyaret ederek bilgiler aldılar ve aracın üzerinde sanal deprem anını gerçeğiyle birebir yaşadılar; ne yapmaları gerektiğini gördüler. İlçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da merkezi ziyaret ederek görevliler ve öğrencilerle görüştü; öğrencilerle birlikte araca binerek eğitime katıldı.

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