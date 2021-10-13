MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet, İranlı sığınmacıyı Van'dan İran'a kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.

VAN (İHA) - Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet, İranlı sığınmacıyı Van'dan İran'a kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.

Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A.'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen ikisi İran ajanı toplam 8 kişi, MİT ve Van İl Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021 tarihindeki ortak operasyonu ile suçüstü yakalandı. MİT, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A.'nın İran'a kaçırılması için "30 bin ABD dolarlık bütçeyle" Van'da bir şebeke oluşturmaya çalıştığını tespit etti. MİT ve Emniyet'in takibe aldığı şebeke üyelerinin İranlı istihbaratçıların talimatıyla; eski asker M.A.'nın eşi M.E.'ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 bin ABD doları teklif ettiği, kabul etmemesi halinde İran'da yaşayan ailesine zarar verileceği tehdidinde bulunduğu da belirlendi.

"Operasyon için düğmeye basıldı"

İran istihbaratının, M.A.'yı araç ile İran'a kaçırmak üzere iki şahsı, 24 Eylül 2021 tarihinde Van'a gönderdiğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şebeke üyeleri "suçüstü" yakalandı. 24 Eylül 2021 tarihi saat 21: 00 sularında M.A.'yı almak üzere ikametgaha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A. gözaltına alındı. Devam eden operasyona 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ali Babacan Hulusi Akar Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Tamer Karadağlı
Spor Ersun Yanal Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 20:58:00. #1.13#