MİT'ten Van'da operasyon: 2'si İran Ajanı 8 kişi yakalandı
- Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
VAN (İHA) - - Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
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