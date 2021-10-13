MİT'ten Van'da operasyon: 2'si İran Ajanı 8 kişi yakalandı - Haberler
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MİT'ten Van'da operasyon: 2'si İran Ajanı 8 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MİT'ten Van'da operasyon: 2'si İran Ajanı 8 kişi yakalandı

- Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

VAN (İHA) - - Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı

Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı

 Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

 Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri 'seçim sonuçlarını kabul etmediklerini' açıkladı

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Haber: MİT'ten Van'da operasyon: 2'si İran Ajanı 8 kişi yakalandı - Haberler
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