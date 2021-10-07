MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi - Haberler
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MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün Metina'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda 2 PKKKCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri | MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

 Son dakika haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan...

Son dakika haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan...
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Haber: MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi - Haberler
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