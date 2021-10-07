MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün Metina'da operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
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