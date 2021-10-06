MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız...

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan Pkk'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni dünyaya gelen çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü

Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni dünyaya gelen çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ziya Selçuk Mahmut Özer Donald Trump Mithat Sancar
Magazin Serenay Sarıkaya Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:43:53. #1.12#