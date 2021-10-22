MİT'in Irak'ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte... - Haberler
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MİT'in Irak'ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MİT'in Irak'ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte...

MİT'in Irak'ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın Kerkük kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İzmir'de PKK propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı! Aralarında HDP'li isimler de var

İzmir'de PKK propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı! Aralarında HDP'li isimler de var
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