Mısır: Yahudilere Mescid-i Aksa'da 'sessiz ibadet' onayı, kutsal mekanlara yönelik bir ihlaldir - Haberler
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Mısır: Yahudilere Mescid-i Aksa'da "sessiz ibadet" onayı, kutsal mekanlara yönelik bir ihlaldir

AA / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel
Mısır: Yahudilere Mescid-i Aksa'da

Mısır, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini kınadı.

Mısır, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin söz konusu kararının, İslam'ın kutsal mekanlarına ve Müslümanlara ait bir ibadethane olan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kararları doğrultusunda Kudüs'ün ve kentteki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsüne saygı duyulması gerektiği kaydedildi.

İsrail mahkemesinin aldığı kararın, bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerinde yapacağı etkilerden endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, İsrail hükümetinden kararı yürürlüğe koyacak ya da Mescid-i Aksa'nın statüsüne zarar verecek adımlar atmaması istendi.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haber de, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesinin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce" ibadet etmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmettiği belirtilmişti.

AA / Mustafa M. M. Haboush - Son Dakika Haberleri
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