Mısır ve ABD Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı düzenledi

Mısır ve ABD Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de düzenlenen tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden "İskenderiye" fırkateyni, ABD Deniz Kuvvetlerinden de "USS Portland" savaş gemisinin katıldığını bildirdi.

Sözcü Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, Kızıldeniz'de havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı deniz ile deniz trafiği güvenliğinin sağlanması ve ticari yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiğini aktardı.

Abdulhafiz ayrıca tatbikatın "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.

Açıklamada tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.

Mısır ve ABD, Kızıldeniz'de son olarak 19 Ekim 2021'de ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.

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