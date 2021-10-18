Mısır'ın Giza kentinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü

Mısır'ın Giza kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Devlete ait "El-Ahram" gazetesinde yer alan habere göre, Giza kentinde seyir halindeki bir kamyon, otoyol kenarında duran, içinde işçilerin bulunduğu bir otobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar bölgedeki El-Haram Hastanesine kaldırıldı.