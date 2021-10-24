Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü - Haberler
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Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü

Mısır'ın başkenti Kahire'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Mısır medyasında yer alan habere göre, başkent Kahire'nin doğusunda inşası devam eden yeni idari başkent bölgesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.

Kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, bölgedeki El-Ehli Bankası Hastanesine sevk edildi.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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