Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü
AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Mısır'ın başkenti Kahire'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Mısır medyasında yer alan habere göre, başkent Kahire'nin doğusunda inşası devam eden yeni idari başkent bölgesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.
Kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, bölgedeki El-Ehli Bankası Hastanesine sevk edildi.
AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri