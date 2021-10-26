Mısır, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın çökme ihtimaline karşı tedbir aldığını duyurdu

Mısır, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın çökme ihtimaline karşı ülkenin güneyindeki Asvan Barajı ve çevresinde altyapı çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

Mısır'daki devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, başkent Kahire'de düzenlenen su sorunları konulu uluslararası bir konferansta konuştu.

Ülkesinin Hedasi Barajı'nın çökmesi dahil her türlü olasılığa karşı tedbir aldığını kaydeden Abdulati, Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığının Asvan Barajı ve çevresinde çok miktarda suyu tutabilecek bir altyapı çalışması yürüttüğünü aktardı.

Abdulati, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Hedasi Barajı ile ilgili görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Mısır'ın güneyinde Nil Nehri üzerinde yer alan Asvan Barajı, Nil'deki su akışının kontrolünü sağlamak, elektrik üretimi ve tatlı su depolamak amacıyla 1971'de inşa edilmişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

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