Mısır doğal gazının Lübnan'a pompalanmasında son aşamaya gelindi - Haberler
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Mısır doğal gazının Lübnan'a pompalanmasında son aşamaya gelindi

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel
Mısır doğal gazının Lübnan'a pompalanmasında son aşamaya gelindi

Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla, ülkesindeki doğal gazın Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a pompalanması prosedürlerinde son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla, ülkesindeki doğal gazın Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a pompalanması prosedürlerinde son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Mısır medyasında yer alan haberler e göre Petrol Bakanı Molla, başkent Kahire'de ülkesini ziyaret eden Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Molla, "Fayyad ile görüşmeler Mısır doğal gazını Lübnan'a iletmek için teknik ve ticari konular ile sözleşme ve tedarik mekanizmasını içeren bir yol haritasının belirlenmesini sağladı." dedi.

Mısır gazının topraklarından geçmesi için Suriye ve Ürdün'le koordinasyonun ve prosedürlerin tamamlanması programı üzerinde anlaşıldığını aktaran Molla, Lübnan'a gaz pompalanmaya başlama prosedürlerinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Lübnan Enerji Bakanı Fayyad da Kahire'deki görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, Mısır gazının Arap Doğalgaz Boru Hattı aracılığıyla Suriye ve Ürdün'den geçerek Lübnan'a pompalanması için yapılan anlaşmanın aktifleştirilmesi amacıyla gelecek dönemde atılacak adımları ele aldıklarını kaydetti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 8 Eylül'de yapılan toplantıda Ürdün, Mısır, Lübnan ve Beşşar Esed rejimi Enerji ve Petrol bakanları, Lübnan'a elektrik ve gaz tedariki için bir yol haritası üzerinde anlaşmıştı.

Bakanlar ayrıca, gaz ve elektrik nakli için Arap Doğalgaz Boru Hattı'nın yeniden aktif hale getirilmesi konusunda fikir birliğine varmıştı.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri
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