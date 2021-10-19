Mısır'dan Yunanistan, ABD ve İspanya ile ortak deniz tatbikatı

Mısır ordusunun Akdeniz'de Yunanistan'la, Kızıldeniz'de ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İspanya ile ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından paylaştığı yazılı açıklamada, Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden "İskenderiye" fırkateyni ile Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden "HS Kanaris" fırkateyninin katıldığını aktardı.

Mısır'ın Kızıldeniz'de de ABD ve İspanya ile ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini belirten Abdulhafiz, tatbikata, Mısır'dan "Taba" fırkateyni, ABD donanmasından "Okane USS" fırkateyni ve İspanya'dan "ESPS Victoria" fırkateyninin katıldığı bilgisini verdi.

Tatbikat kapsamında, Akdeniz ve Kızıldeniz'de havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı deniz güvenliğinin sağlanması ve ticari yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiğini ifade eden Abdulhafiz, tatbikatın "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.

Tatbikatların ne zaman başladığı ve süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır ve Sudan ortak askeri tatbikat başlattı

Öte yandan Mısır'ın güney komşusu Sudan'la da "Güney Muhafızı 1" adlı ortak askeri tatbikat başlattığı bildirildi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik tatbikata, ilk kez Mısır ve Sudan sınır muhafızlarının katılım gösterdiği ifade edildi.

Sudan Kara Kuvvetlerinden de birimlerin katıldığı tatbikatın Mısır'ın Matruh kentinde yer alan Muhammed Necip Askeri Üssü'nde 29 Ekim'e kadar devam edeceği kaydedildi.