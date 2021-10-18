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Mısır'da Mevlit Kandili kutlamaları kapsamında hazırlanan tatlılar ilahiler eşliğinde satılıyor

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Mısır'da Mevlit Kandili kutlamaları kapsamında hazırlanan tatlılar ilahiler eşliğinde satılıyor

Mısır'da Mevlit Kandili dolayısıyla hazırlanan tatlılar, dükkanlarda ilahiler ve Peygamber sevgisini anlatan ezgiler eşliğinde satışa sunuluyor.

Mısır'da Mevlit Kandili dolayısıyla hazırlanan tatlılar, dükkanlarda ilahiler ve Peygamber sevgisini anlatan ezgiler eşliğinde satışa sunuluyor.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi münasebetiyle idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla türlü hazırlıkların yapıldığı ülkede, çadırlar kuruluyor, yaklaşık bir ay boyunca tatlı çeşitleri üretiliyor.

Üretim tesislerinde hazırlandıktan sonra satış için dükkanlara dağıtılan tatlılar, halihazırda, bazı dükkanlarda ilahiler ve Peygamber sevgisini anlatan ezgiler eşliğinde müşterinin beğenisine sunuluyor.

Mevlit Kandili için 60 çeşit tatlı hazırladılar

Feyyum kentinde tatlı üretimi yapılan bir imalathanesi bulunan Ahmed Abdullah, Mevlit Kandili için 60 çeşit tatlı hazırladıklarını söyledi.

Tatlı fiyatlarının 25 cüneyhten (2 dolardan az) başladığını ve herkesin bütçesine uygun çeşitlilikte olduğunu dile getiren Abdullah, tatlı üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Mevlit Kandili dolayısıyla yarın resmi tatil olan Mısır'da, kandil kutlamaları, öncesi ve sonrası ile 18-19 gün sürüyor.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mısır'da Mevlit Kandili kutlamaları kapsamında hazırlanan tatlılar ilahiler eşliğinde satılıyor - Haberler
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