Mısır'da 'köpekten özür diletme' davasında 2 doktora ikişer yıl hapis cezası verildi - Haberler
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Mısır'da "köpekten özür diletme" davasında 2 doktora ikişer yıl hapis cezası verildi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Mısır'da

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktorun, erkek hemşireden "köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini" istemesiyle ilgili açılan davada 2 doktor ve 1 hastane çalışanı ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktorun, erkek hemşireden "köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini" istemesiyle ilgili açılan davada 2 doktor ve 1 hastane çalışanı ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Kahire'deki İktisat Mahkemesi, kamuoyunda büyük tepkiye neden olan davaya ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre hastanede görev yapan 2 doktor ve 1 hastane çalışanına ikişer yıl hapis ve 100 biner cüneyh (6 bin Dolar ) para cezası verildi.

Karara ilişkin temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mısır Başsavcısı Hammade es-Savi, 14 Eylül'de 2 doktor ve 1 hastane çalışanını, erkek bir hemşireye "mobbing uygulama ve hakaret etme" suçlamasıyla mahkemeye sevk etmişti.

Özel bir hastanede görev yapan doktorun, erkek hemşireden "köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini" istediği ana ait video sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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