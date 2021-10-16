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Mısır'da kimya fabrikasında büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mısır'da kimya fabrikasında büyük yangın

Mısır'da bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir yangın çıkarken, fabrikadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Mısır'da bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir yangın çıkarken, fabrikadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Mısır'ın İsmailiye şehrinde bulunan Yatırım Serbest Bölgesi'nde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri fabrikanın bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı. Mısır medyası, fabrikada çıkan yangın nedeniyle çok sayıda işçinin dumandan etkilendiğini belirterek, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yangında can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. - KAHİRE

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Haber: Mısır'da kimya fabrikasında büyük yangın - Haberler
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