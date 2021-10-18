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Mısır'da hazırlanması 20 yıl süren Kuran'ı Kerim Cumhurbaşkanı Sisi'ye verildi

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Mısır'da hazırlanması 20 yıl süren Kuran'ı Kerim Cumhurbaşkanı Sisi'ye verildi

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, hazırlanması yaklaşık 20 yıl süren bir Kuran'ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye takdim etti.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, hazırlanması yaklaşık 20 yıl süren bir Kuran'ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye takdim etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla başkent Kahire'nin doğusundaki bir konferans merkezinde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ve üst düzey yetkililer katıldı.

Ezher tarafından yapılan açıklamada, "söz konusu Mushaf-ı Şerif üzerindeki çalışmaların yaklaşık 20 yıl sürdüğü" belirtildi.

Mushafta İlhanlı ve Memlük dönemlerine ait el yazmalardan esinlenerek oluşturulan geometrik desenler, tezhip ve tezyinatta yer alan renklerin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, altının ve renklerin parlaklığını uzun süre korumak için en kaliteli saf pamuk ve asitsiz kağıda basıldığı aktarıldı.

Mushafın kapağının, bitkisel tabaklama yapılmış saf deriden olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Kral (Ahmed) Fuad hattı ile basıldığı ifade edildi.

Açıklamada, El-Ezher Kurumu Şeyhi Tayyib'in mushafı Cumhurbaşkanı Sisi'ye takdim ettiği belirtildi.

Sisi, programda yaptığı konuşmada, "Önceliklerimiz arasında yer alan farkındalık ve dini doğru anlama konusunun önemini her zaman vurguluyoruz. Mısır, farkındalık yaratma ve dini söylemi düzeltme misyonunu sürdürüyor." dedi.

El-Ezher Kurumu Şeyhi Tayyib de "Bugün dünyamızı ve Müslüman toplumları insanlık dışı koşullardan kurtarmak için Peygamberi rehberliğin dönüşüne ihtiyacımız var." diye konuştu.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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