Mısır'da güvenlik birimlerine açılan ateş sonucu 2 polis şefi hayatını kaybetti

Mısır'ın İsmailiye kentinde bir grubun güvenlik birimlerine ateş açması neticesinde 2 polis şefi yaşamını yitirdi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsmailiye'de kriminal suçlara karışan kimliği belirlenemeyen saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 polis şefi hayatını kaybetti.

Mısır merkezli "Mısr el-Yevm" gazetesi ise olayın, bir şüphelinin kendisini gözaltına almak üzere bölgeye gelen polislere ateş açması sonucu yaşandığını yazdı. Gazete, polise ateş açan kişi veya kişilerin yakalandığını kaydetti.

Çatışma anına dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.