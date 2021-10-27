Mısır'da Genelkurmay Başkanlığına Usame Rüşdi Asker atandı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Usame Rüşdi Asker'i Genelkurmay Başkanı olarak atadığı bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Usame Rüşdi Asker'i Genelkurmay Başkanı olarak atadığı bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin yayımladığı kararnameyle Muhammed Ferid'in yerine Asker'in Genelkurmay Başkanlığına getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Ferid'in ise Sisi'nin Mısır'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapan "İnsana Yakışır Yaşam" girişiminden sorumlu müsteşarlığına atandığı kaydedildi.
Usame Rüşdi Asker, 2016'dan bu yana Sina Kalkınma İşleri Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
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