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Mısır'da film festivali alanında yangın

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Mısır'da film festivali alanında yangın

Mısır'ın Hurgada kentinde yarın düzenlenmesi planlanan El Gouna Film Festivali alanında yangın çıktı.

Mısır'ın Hurgada kentinde yarın düzenlenmesi planlanan El Gouna Film Festivali alanında yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Hurgada tatil kentinde yarın düzenlenecek El Gouna Film Festivali alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Festivalin açılışına ayrılan plaza salonundaki yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

El Gouna Film Festivali, Mısırlı ve diğer Arap ülkelerinden gelen sinema yıldızlarının katılımıyla yarın başlayacak.

(Hamad Alnajjar-İHA)

Mısır'da film festivali alanında yangın

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Haber: Mısır'da film festivali alanında yangın - Haberler
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