Mısır'da dün Nil Nehri'ne düşen yolcu minibüsü hala bulunamadı

Mısır'ın Giza kentinde bulunan İmbaba bölgesinde dün akşam saatlerinde Nil Nehri'ne düşen yolcu minibüsüne hala ulaşılamadı.

Devlete ait "El-Ahram" gazetesinde yer alan haber de, dün 14 yolcu kapasiteli bir minibüsün Nil Nehri'ne düştüğü, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen minibüsün hala bulunamadığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre minibüsün köprüden geçişi sırasında şoförün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Nil Nehri'ne devrildiği aktarıldı.

Haber de ayrıca kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen minibüsün izine rastlanamadığı kaydedildi.

"Çok garip ve gizemli bir olay"

Öte yandan Mısır'da milyonlarca kişi tarafından izlenen ünlü sunucu Amr Edib ise kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç kimse tam olarak anlamış değil. Minibüs nehre düştü mü, düşmedi mi? Yolculara ne oldu? Tüm emniyet birimleri, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri minibüsü aramaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Edib ayrıca şunları kaydetti:

"Çok garip ve gizemli bir olay. Kazanın aşırı hızdan dolayı meydana geldiği söyleniyor. Normalde köprüde bulunan güvenlik güçleri ve güvenlik kameralarının olayı kaydetmiş olması gerekiyor."

Adeta sırra kadem basan minibüse yönelik arama çalışmaları devam ediyor.