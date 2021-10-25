Mısır'da 4 yıldan uzun süredir devam eden OHAL kaldırıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede 4 yıldan uzun süredir uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına karar verdi.

Sisi, Facebook sayfasından OHAL'in kaldırılmasına dair açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar sonra ilk defa, ülkenin tamamında OHAL'in kaldırılmasına karar verdim.Uzun zamandır mücadele ettiğimiz bu anı birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Mısır, vefalı halkı sayesinde artık bölgede güvenlik ve istikrar vahası haline geldi."

Ülkede OHAL, 12 Temmuz'da 17. kez 3 aylığına uzatılmıştı. 24 Temmuz'dan bu yana yürürlükte olan OHAL'in bugün yeniden uzatılması bekleniyordu.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.