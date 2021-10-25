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Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan OHAL kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan OHAL kaldırıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, ülkede 2017 yılından bu yana uygulanan olağanüstü halin kaldırıldığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, ülkede 2017 yılından bu yana uygulanan olağanüstü halin kaldırıldığını duyurdu.

Mısır'da 2017 yılından bu yana uygulana olağanüstü hal kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi yaptığı yazılı açıklamada, "Her zaman mücadele ve emekle aradığımız o anı birlikte sizinle paylaştığımız için mutluyum. Mısır, büyük insanları ve sadık adamları sayesinde bölgede bir güvenlik ve istikrar vahası haline geldi. Bu nedenle yıllar sonra ilk kez ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasını iptal etmeye karar verdim" dedi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

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