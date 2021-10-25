Mısır çölünde oluşan doğa harikası: "Reyyan Vadisi Şelalesi"

Mısır'ın Feyyum kentine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Reyyan Vadisi, yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanı kaplayan çölün ortasında şırıl şırıl akan bir şelale barındırıyor.

Adeta çöldeki serabı andıran Reyyan Vadisi Şelalesi, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Mısır'da türünün tek örneği konumundaki bu şelale, çöl içerisinde çıkan doğal su kaynaklarının vadiye doğru akmasıyla oluşuyor.

Çöl ikliminin hakim olduğu Mısır'da serinlemenin adresi

Yüzölçümünün dörtte üçü çölden oluşan Mısır'da, başkent Kahire'nin 100 kilometre güneyindeki Feyyum kentinde bulunan şelale yerli ve yabancı turistler için serinlemenin de adresi.

Doğal güzelliğinin yanı sıra "çöl ve şelale" kelimelerinin yan yana gelmesi bile insanların ilgisini çekmeye yetiyor.

Reyyan Vadisi'ne kimleri şelaleyi, kimileri de vadinin diğer güzelliklerini görmek için geliyor.

Vadi, doğal güzelliğinin yanı sıra birçok hayvana da ev sahipliği yapıyor. Vadinin bulunduğu bölgede "çöl geyiği, kum tilkisi ve kurt" başta olmak üzere 15 çeşit hayvanın yaşadığı biliniyor.

Şehrin kalabalığından uzak renkli bir tatil merkezi

Vadinin ziyaretçileri, şelalenin tadını çıkarırken aynı zamanda geleneksel çalgılar eşliğinde söyledikleri şarkılarla da eğlenceli vakit geçiriyor. Bölgede kurulan seyyar tezgahlarda ise rengarenk çakıl taşları ve kumaştan yapılmış oyuncak develer ve bebekler gibi hediyelik eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

AA muhabirine konuşan Mısırlı turist Emira İbrahim, Reyyan Vadisi'ne ilk kez 4 yıl önce üniversiteden mezuniyetini kutlamak için geldiğini söyledi.

Burayı çok beğendiğini dile getiren Mısırlı genç kız, Reyyan Vadisi'nde birçok aktivite imkanı bulunduğuna işaret ederek, "Şelalede fotoğraf çekiliyoruz, suya giriyoruz, ardından gölde bulunan sandallara binerek gölün de tadını çıkarmayı ihmal etmiyoruz." dedi.

Ziyaretçilere çölde kaykay yapma imkanı

Etrafı çölle kaplı Reyyan Vadisi, ziyaretçilere hemen etrafında oluşan kum tepeciklerinde kaykay yapma imkanı da sunuyor.

Meraklıları için kaykay yapmanın yanı sıra, belirli bir ücret karşılığında yerel halkın bölgede bulundurduğu deve ya da atlara da binilebiliyor.

Bu dönemde Akdeniz'in kuzeyindeki ülkelerden sıcak ülkelere doğru yol alan göçmen kuşların da uğrak yerlerinden biri olan vadide yerli ve yabancı turistler, farklı türdeki kuşları fotoğraflama imkanı da buluyor.

Şelale, Mısır Çevre Bakanlığının koruması altında

Şelale, 1973 yılında Mısır Çevre Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Turistlere çeşitli hizmetlerin sunulduğu bölgede 10 kafe ve kamp yapmak isteyenler için de 2 çadır kampı alanı bulunuyor.

Turizm firmaları, Kahire ve İskenderiye başta olmak üzere Mısır'ın faklı kentlerinden buraya yerli turistler için turlar düzenliyor. Ayrıca yabancı turistler için de çölde kaykay, gölde sandal turu, düzenlenen partiye katılım ve iki öğün yemek dahil bir günlük tur 150 Mısır cüneyhine (yaklaşık 9 dolar) mal oluyor.

Tarihe ışık tutan Balina Vadisi de aynı bölgede yer alıyor

Kahire'nin güneybatısında yer alan Feyyum kentinde Reyyan Vadisi Şelalesi ve Karun Gölü'nün yanı sıra Balina Vadisi (Vadi el-Hitan) de bulunuyor.

Vadi, içinde barındırdığı soyu tükenmiş balina ve deniz fosilleriyle geçmiş dönem deniz canlılarına ışık tutuyor.

Feyyum kentinde 1903 yılında keşfedilen Balina Vadisi, UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınarak açık hava müzesine dönüştürüldü. Bölgede, nesli tükenmiş balina fosilleri ve jeolojik değişime uğrayan yapılar sergileniyor.