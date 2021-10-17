Mısır Başbakanı Medbuli, Tunus'un yeni başbakanı Necla Buden Ramazan'ı tebrik etti - Haberler
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Mısır Başbakanı Medbuli, Tunus'un yeni başbakanı Necla Buden Ramazan'ı tebrik etti

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel
Mısır Başbakanı Medbuli, Tunus'un yeni başbakanı Necla Buden Ramazan'ı tebrik etti

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Tunus'ta yeni hükümetin kurulması dolayısıyla Başbakan Necla Buden Ramazan'ı tebrik etti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Tunus'ta yeni hükümetin kurulması dolayısıyla Başbakan Necla Buden Ramazan'ı tebrik etti.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Medbuli ile Ramazan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Medbuli, göreve başlayan Ramazan'ı tebrik ederek yeni hükümete başarılar diledi.

Bunun yanı sıra görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ilişkileri geliştirmenin önemi ele alındı.

Ayrıca Ramazan, Tunus'un yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmasından dolayı Mısır hükümetine teşekkürlerini iletti.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mısır Başbakanı Medbuli, Tunus'un yeni başbakanı Necla Buden Ramazan'ı tebrik etti - Haberler
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