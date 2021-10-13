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Mısır ayıklama makinesi hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mısır ayıklama makinesi hastanelik etti

Samsun'da tarlada mısır ayıklama makinesi kafasına çarpan yaşlı adam yaralanarak hastanelik oldu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da tarlada mısır ayıklama makinesi kafasına çarpan yaşlı adam yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışırken mısır ayıklama makinesinin çarpması sonucu kafasından yaralanan Ahmet Y. (73) Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Y., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SAMSUN

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Haber: Mısır ayıklama makinesi hastanelik etti - Haberler
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