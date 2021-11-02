Mısır, 2022'de İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmak istiyor

Mısır, gelecek yıl düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmayı talep etti.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Konferansın başkanı olan Britanya'yı desteklediğini Afrika kıtası adına gelecek konferansa ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.

Sisi, konuşmasında "Başkanlığımız süresince kıtamızın halkları ve tüm dünya halklarının çıkarını gerçekleştirmek ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için uluslararası iklim çalışmalarının güçlendirilmesine çalışacağız" dedi.

Afrika'ya özel destek isteyen Sisi, "iklim krizinin sorumlusu olmamasına rağmen Afrika kıtası bu olgunun en olumsuz sonuçlarıyla ekonomik, sosyal, güvenlik ve siyasi etkileriyle karşı karşıyadır." şeklinde konuştu.

"Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği karşısında taahhütlerini yerine getirmeleri, özellikle alacakları finans desteğinin miktarına bağlıdır." diyen Sisi, mevcut finansman ile gelişmekte olan ülkelerin fiili ihtiyaçları arasında boşluktan endişe duyduklarını, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı için yıllık 100 milyar dolar sağlama taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti.

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