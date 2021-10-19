Miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, kardeşi Uğur Gürcan'ı silahla öldüren Hacı Gürcan'ın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Hacı Gürcan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Gürcan, bazı sıkıntılı durumlarda panik olduğunu savunarak, "Psikolojik olarak herhangi bir hastanede tedavi görmedim, sadece hatırladığım kadarıyla 2000'de hastaneye muayeneye gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım, böyle bir olayın olmasını istemezdim." dedi.

Sanığın avukatı Salih Taytak ise Hacı Gürcan ile yaptığı görüşmede sanığın psikolojik yönden kendisine normal gelmediğini belirterek, bu durumun araştırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, tanıkların dinlenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 9 Ağustos'ta miras meselesi nedeniyle Hacı Gürcan (62) ile kardeşi Uğur Gürcan (48) arasında tartışma çıkmış, Hacı Gürcan'ın tabancayla ateş ettiği kardeşi Uğur Gürcan, hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan Hacı Gürcan, 12 Ağustos'ta yakalanarak tutuklanmıştı.