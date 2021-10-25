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Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada tabancayla öldürülen Bayram Gökkaya (35) ve kardeşi Selim Gökkaya (30), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TOMARZA, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada tabancayla öldürülen Bayram Gökkaya (35) ve kardeşi Selim Gökkaya (30), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Tomarza ilçesi İmamkullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Göktaş ile Gökkaya aileleri miras nedeniyle tartıştı, çıkan kavgada bıçak ve silahlar kullanıldı. Kavgada Bayram Gökkaya ile kardeşi Selim Gökkaya tabanca ile vurularak öldürüldü, Elife Gökkaya da yaralandı. İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ve Hasan Gökkaya ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Hasan ve Elife Gökkaya ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaşanan kavgada yaşamlarını yitiren Bayram ve Selim Göktaş kardeşlerin cenazesi devlet hastanesinde yapılan otopsinin ardından Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına 2 kardeşin babası Kemal Gökkaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Kemal Gökkaya cenazede gözyaşları döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Gökkaya'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. İnşaatlarda boyacılık yaptıkları öğrenilen iki kardeş, kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Kayseri
Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Miras kavgasında öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
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