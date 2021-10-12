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Miniklerin İlk Tiyatro Günü

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Miniklerin İlk Tiyatro Günü

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kültür Sanat etkinlikleri başladı.

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kültür Sanat etkinlikleri başladı. Etkinliğin ilk gününde "Pamuk ile Kömür" adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Arnavutköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Sanat etkinlikleri başladı. Etkinliğin ilk gününde "Pamuk ile Kömür" adlı çocuk tiyatrosu seyirciyle buluştu. Etkinliğe katılan çocuklar yapılan etkinliklerden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

AVLU34 Alışveriş Merkezi'nin yanında bulunan Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenecek tiyatroların ilki miniklerle buluştu. Yüzlerce miniğin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterimi, saat 13. 00'te ve 15. 00'te sahne aldı.

Pamuk ile Kömür

İyi bir arkadaş olan Pamuk ile Kömür çok sevimli evcil kedilerdir. Pamuk oldukça akıllı Kömür ise bir o kadar sakardır. Herkes tarafından sevilen bu iki kedi bir gün ormana oynamaya gittiklerinde yetenek avcısı büyük karnavalların sahibi Bakama Kaba'nın tuzağına düşerler. Bu sevimli kedileri kurtarabilecek tek kişi ise sahipleri Barış'tır. Fakat Barış tek başına Bakama Kaba ile baş edemeyecektir. Bir tek şansı vardır o da seyircilerden yardım almak. Barış, Pamuk ve Kömür'ü acaba kurtarabilecek mi? Bu macerayı sakın kaçırmayın. Pamuk ile Kömür sizi bekliyor.

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