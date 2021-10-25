- Minikleri heyecanlandıran arkeolojik kazı çalışması

Üç höyükte temsili kazı yapan minikler buldukları eserler ile arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, yaşları 3-6 yaş arasında değişen minikler arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükte temsili kazı yaptı. Kazı alanında minikler arkeologlar tarafından gömülen tarihi eserleri plastik araç gereç kullanarak yaptıkları başarılı kazıyla tekrar gün yüzüne çıkarmanın sevincini de yaşadı.

Bolvadin ilçesinde keşfedilen ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı çalışmaları tekrar başladı. Luvi'lerin tarihini daha fazla aydınlatacağı düşünülen höyüklerdeki kazılarda ise ilk bulgular Hititler'den önce yaşayan Puruşhanda beyliğine işaret ederken, kazı heyeti çalışmaların arkeoloji dünyasına ışık tutmasını bekliyor. Bolvadin ilçesinde ki 3 höyükte yaklaşık 10 ay önce dünya arkeoloji tarihini heyecanlandıracak bir kazı çalışması tekrar başladı.

Kazı çalışmalarının son ziyaretçileri ile 24 Eylül Anaokulu'nun yaşları 3-6 yaşları arasında değişen öğrenciler oldu.

"Çocuklar buldukları eserlerin mutluluğunu yaşadı"

Kaza alanına öğretmenleri ile birlikte gelen çocuklar, önce arkeolojik kazı alanında gezi yaptı. Sonrasında ise kazı ekibindeki arkeolog ağabeyi ve ablalarının onlar için yaptıkları sürpriz ise onları hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti. Yaklaşık 70 çocuk temsili kazı ile arkeoloji dünyasının derinliklerine inerken, buldukları eserlerinde mutluluğunu yaşadılar. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal'ın da katıldığı etkinlikte çocukların tarihi eserleri bulurken yaşadıkları sevinç ise görülmeye değerdi.

Kazı Bilim Heyeti Üyesi Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Koçak ise yaptıkları etkinlik ile çocukların geçmişi tanımalarına ve öğrenmelerine yardımcı oldukları için duydukları memnuniyeti ifade etti.