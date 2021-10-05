Minik öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz hayvanları koruma altına aldığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, ' 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde minik öğrencileri ve gençleri misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 300 öğrenci kedi ve köpek padoklarını gezerek, bakımevinde görevli veteriner hekimlerden hayvan hakları, evcil hayvan besleme ve sokak hayvanlarının bakımı konusunda bilgi aldı. Öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise hayvan sahiplenme oldu. Bakımevinde misafir edilen hayvanların geliş öykülerini de merak eden çocuklar, padokları gezerken oldukça heyecanlandı.

Patili dostlar için mama getiren öğrencilerin hayvanların korunması adına önemli bir mesajı da oldu. "Hayvanları koruyalım, onların da bir canı var" diyen öğrenciler, herkesi hayvanları koruma konusunda hassas olmaya davet etti.

"Mersin'de eli, ayağı buraya yetişen herkes mutlaka gelmeli, görmeli"

Ziyarete katılan öğretmenlerden Pınar Çelikay, bir barınak köpeğinin öyküsünü anlatan 'pöti' kitabından yola çıkarak sahipsiz hayvanları görmek için Büyükşehir Belediyesinin barınağını seçtiklerini anlattı. Çelikay, bakımevini çok beğendiklerini ifade ederek, "Ben normalde kediden, köpekten korkan, alerjik yapısı olan bir insanım. Yaklaşamazdım ama buraya daha çok geleceğim. Önceden gelmemiştim. Hatta çocuğumu da alıp geleceğim. Çünkü benim de bazı şeyleri yenmeme yardımcı olacak. Burası hem çocuklara hem de bize iyi geldi. Mersin'de eli, ayağı buraya yetişen herkes mutlaka gelmeli, görmeli. Petshoplarda hayvanları parayla satın almak onur kırıcı bir şey. İnsanın başına gelse kabul edemeyiz ama hayvanlara neden yapıyoruz? Hayvan edinmek isteyen gelsin buradan sahiplensin" dedi.

"Çok güzel bir deneyim oldu"

Öğrencilerden Kayra Kunt ise bakımevine ilk defa geldiğini söyledi. Evde kedi beslediğini, bakımevinin de kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirten Kunt, "Çok güzel hayvanlar gördüm. Bence çok güzel bir deneyim oldu. Hayvan sevmeyen insan da sevemez. Hayvanlara zarar verenler çok kötü insanlar. Bunu nasıl yapabiliyorlar hiç anlamıyorum" ifadelerini kullandı. Kunt, Bakımevi'ni beğendiğini söyleyerek, "Hayvanlara böyle güzel bakılması açısından bence çok güzel bir yer" diye konuştu. - MERSİN