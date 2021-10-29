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Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen minik sporcular, yürüyüş gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen minik sporcular, yürüyüş gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne yüzlerce minik futbolcuların yanı sıra Eskişehirspor bando takımı, animatörler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hamamyolu'nda toplanan minik futbolcular ve aileleri bando eşliğinde marşlarla birlikte Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü. Minikler ve aileleri ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken sokak ve cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar alkışlarla 29 Ekim coşkusuna ortak oldu. - ESKİŞEHİR

Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Miniklerden Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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