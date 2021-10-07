Miniklerden Camii ziyareti

ERZURUM (İHA) - Camiiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Palandöken Gençlik Merkezi ve Yenikent Anadolu'nun ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Anaokul öğrencileri Lalapaşa Camii'ni ziyaret etti.

Erzurum'da Anaokulu öğrencileri Camiiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Lalapaşa Camii'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Yenikent Anaokulu, Camiiler ve Din Görevlileri Haftasında ortak bir etkinliğe imza attı.

Lalapaşa Camini ziyaret eden minik çocuklar, bu kutsal mekanın manevi atmosferini teneffüs ederken, camiinin mimarisi hakkında da Camii görevlilerinden bilgi aldılar.

Lalapaşa Camii imamı ve görevli personel minik çocuklara çikolata ikram ederek, anaokulu öğrencilerinin cami ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Çocuklar ile gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmiş olmalarının önemine dikkat çekilen ziyarette Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Bahtiyar Akan ile Şerife Yavuz ve Yenikent Anaokulu Müdüresi Yasemin Akdağ da yer aldı.

Camiiler ve Din Görevlileri Haftasında Lalapaşa Camii'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan, "Bizim bu ziyaretimizi gerçekleştirmemize katkı sağlayan İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil, Gençlik Merkezleri Müdürümüz Muammer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürümüz Memet Gözütok'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca birlikte anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmemize vesile olan Yenikent Anaokulu müdüresi Yasemin Akdağ ile okul öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Geleceğimizin umudu, değeri ve gözümüzün nuru bütün evlatlarımızı geleceğe ne kadar güzel hazırlarsak gelecek nesillerimiz de o denli iyi ve güzel olur" diye konuştu. - ERZURUM