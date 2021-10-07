MİNİKLER ZEYTİNYAĞI FABRİKASINI GEZDİ - Haberler
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MİNİKLER ZEYTİNYAĞI FABRİKASINI GEZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca İlçesinde, Portakal Çiçeği Ana Sınıf Öğrencileri, fabrika ziyaretinde zeytinin, zeytinyağına dönüşme aşamalarını öğrendi.

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca İlçesinde, Portakal Çiçeği Ana Sınıf Öğrencileri, fabrika ziyaretinde zeytinin, zeytinyağına dönüşme aşamalarını öğrendi.

Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu Öğrencileri, Okul Müdürü Fatih Çelik ve sınıf öğretmenleriyle Kumluca Ziraat Odasına ait zeytinyağı fabrikasına gitti. Öğrenci ve öğretmenleri fabrikada, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce karşıladı. Minik öğrenciler, öğretmenleri, Okul Müdürü Fatih Çelik ve Ziraat Odası Başkanı Kökce ile fabrikaya getirilen zeytinlerin, zeytinyağına dönüşme aşamalarını öğrendi.

Öğrencilere, zeytinin yağa dönüşme safhalarını anlatan Hidayet Kökce, "Çocuklarımızın bu yaşta fabrikamızı gelip incelemesi ve mutfaklarında tükettiği zeytinyağının nasıl yapıldığını görmesi memnuniyet verici" dedi.

Sınıf öğretmeni Dudu Göyhan ise çocuklara steril ortamda yapılan zeytinyağının sağlığa faydalarını anlatıp, zeytin ağaçlarının korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı istediklerini söyledi.

MİNİKLER ZEYTİNYAĞI FABRİKASINI GEZDİ

MİNİKLER ZEYTİNYAĞI FABRİKASINI GEZDİ

MİNİKLER ZEYTİNYAĞI FABRİKASINI GEZDİ

MİNİKLER ZEYTİNYAĞI FABRİKASINI GEZDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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