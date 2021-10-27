Minikler, Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı

Etkinlikte minikler Atatürk şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi, Adnan Menderes ve Uncubozköy kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevindeki kutlama programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş de katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, bayrak temalı şiirlerin okunmasıyla devam etti. Daha sonra hep birlikte Atatürk şarkıları söyleyen minikler, gönüllerince eğlendi. Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı münasebetiyle sundukları gösterilere çocukların hummalı bir şekilde hazırlandığını belirtti. Aldıkları kaliteli eğitimlere uygun gösteriler yapan miniklerin hazırladığı kutlama programı, 10. Yıl Marşı'nın hep birlikte söylenmesi ile sona erdi.

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