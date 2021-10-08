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Minik Aybüke'nin hayali gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minik Aybüke'nin hayali gerçekleştirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Aybüke Okutucu, hayalinin polis kıyafeti giymek olduğunu söylemesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk harekete geçerek minik kızın hayalini gerçekleştirdi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Aybüke Okutucu, hayalinin polis kıyafeti giymek olduğunu söylemesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk harekete geçerek minik kızın hayalini gerçekleştirdi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk tarafından trafik polisi kıyafeti giydirildikten sonra hayalinin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür için Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'ı ziyaret eden minik Aybüke, yaşadığı mutluluğu ise herkesle paylaştı. - ORDU

Minik Aybüke'nin hayali gerçekleştirildi

Minik Aybüke'nin hayali gerçekleştirildi

Minik Aybüke'nin hayali gerçekleştirildi

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