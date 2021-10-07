Minibüsteki yolcunun çantasından 30 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü çıktı

MARDİN'de yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste bir yolcunun çantasında 30 kilo 250 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Beyazsu mevkisinde yol kontrol sırasında durdurulan minibüste yolculuk yapan M.Ş.T.'nin tedirgin davranışları üzerine çantasında arama yaptı. Aramada, 121 paket içinde 30 kilo 250 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.