Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2) - Haberler
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Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

YARALI SAYISI 17'YE YÜKSELDİBursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası yaralanan Gülşah Yüce (36), Melike Üstün (17), Sefa Gündüz(14), Zehra Buran (68) ve Kemal Buran'ın (74) da özel bir hastanede tedaviye alındığı öğrenidi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - YARALI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası yaralanan Gülşah Yüce (36), Melike Üstün (17), Sefa Gündüz(14), Zehra Buran (68) ve Kemal Buran'ın (74) da özel bir hastanede tedaviye alındığı öğrenidi. Böylece kazada yaralanların sayısı 17'ye çıktı.

Yavuz YILMAZ-İNEGÖL-(Bursa)


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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