Minibüsçülerin kahya isyanı

İSTANBUL (DHA) - SULTANBEYLİ-Kartal minibüs hattında çalışan sürücü ve araç sahipleri, duraklardaki kahyaların, çalışmalarını zorlaştırdıkları gerekçesiyle Kartal İBB Ek binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli-Kartal hattında çalışan minibüs sürücüleri ve araç sahipleri, akşam saatlerinde Kartal İBB Ek Hizmet Binası önünde toplandı. Minibüs sahipleri ve sürücüleri, duraklardaki kahyaların, güzergahtaki farklı araçlara yolcu verdiklerini, Sultanbeyli-Kartal hattında çalışan minibüslere ise yolcu vermediklerini öne sürdü. Araç sahipleri, bazı kahyaların ise minibüslerden para alamayınca araçlara zarar verdiklerini iddia etti. Araç sahibi ve şoförler, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Gruptakiler basın açıklamalarının ardından dağıldı.

"PARA VERMEDİĞİN ZAMAN DARP EDİYORLAR. BENİM ARABAMA ZARAR VERDİLER"Minibüs sahibi Kadri Erol, "Biz yıllardan beri bu kahya sorununu çekiyoruz. Şoför arkadaşlarımız çalışmak istemiyorlar. Biz bu dertten kurtulmak istiyoruz. Kahyalar, şoförler para vermediği zaman şoförlerin karşısına geçerek tacizde bulunuyorlar. Para vermediğin zaman darbediyorlar. Benim arabama zarar verdiler. Sopalarla arabama vurdular. Emniyetten çağırdılar ifademizi aldılar. Bize diyorlar ki, bize gösterin. Biz nasıl gösterelim zaten can güvenliğimiz yok. İstanbul Belediyesi buna bir el atsın. Akbile geçmek istiyoruz." dedi.