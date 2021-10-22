Minibüs sürüye daldı: 10 hamile koyun telef oldu

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsün sürüye dalması sonucu 10 hamile koyun telef oldu, 10 koyun da yaralandı. Hayvanların sahibi verdiği ifadede sürücünün bilerek sürüye daldığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Üç Eylül Mahallesi Kasapkuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Mert K., küçükbaş hayvanları meradan ağıla çektiği esnada, yabancı uyruklu İbrahim E.A. idaresindeki 35 MA 7473 plakalı minibüs, sürüye daldı. Kaza sebebiyle hamile olduğu öne sürülen 10 küçükbaş hayvan telef olurken, 10 hayvan da yaralandı. Kazanın ardından sürücü hızla kaza yerinden kaçtı.

Bilerek çarptığını iddia etti

Kazanın ardından jandarma ekiplerine şikayetçi olan Süleyman Mert K., ifadesinde araç sürücüsünün sürüyü bilinçli bir şekilde ezdiğini öne sürdü. Süleyman Mert K.'nın ifadesinde, "Koyunları meradan ağıla çektiğim esnada İbrahim ve bir kişi minibüsüyle karşımıza çıktı. 'Hayvanları çabuk yoldan çek, yoksa ezerim' dedi. Ben de biraz beklemesini ve yolu açacağımı söylediğimde kendisi bana levye ile saldırdı. Daha sonra da araçla hızlanarak koyunlara çarptı" dediği öğrenildi.

Zarar 65 bin lira

Meydana gelen olayda çok sayıda küçükbaş hayvanı telef olan hayvanların sahibi, 65 bin lira civarı maddi zararları olduğunu öne sürerek araç sürücüsü İbrahim E.A.'dan şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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