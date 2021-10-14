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Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına da aşılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına da aşılıyor -Vanlı şoför minibüste küçük bir kitaplık kurdu Van'da mahalleler arası yolcu taşıyan minibüs şoförü Doğan Gül, kitap okumaya teşvik amacıyla aracının giriş kısmında küçük bir kitaplık oluşturdu.

VAN (İHA) - Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına da aşılıyor

-Vanlı şoför minibüste küçük bir kitaplık kurdu

VAN - Van'da mahalleler arası yolcu taşıyan minibüs şoförü Doğan Gül, kitap okumaya teşvik amacıyla aracının giriş kısmında küçük bir kitaplık oluşturdu.

Van'ın Beyüzümü (Şahbağı) Mahallesi'nde yolcu taşıyan 18 yıllık minibüs şoförü Doğan Gül, örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların yolculuk esnasında zamanlarını akıllı telefonlarla ilgilenerek harcadığına dikkat çeken Gül, aracında oluşturduğu mini kitaplıkla yolculara kitap sevgisini aşılamayı hedefliyor. Minibüsün giriş kapısına küçük bir kitaplık kuran Gül, gelen yolcuların kitap okumasını sağlıyor.

İlk etapta minibüste kurduğu küçük bir kitaplıkla projesine başlayan Gül, ilginin yoğun olması halinde minibüsünü kitaplığa dönüştürmeyi hedefliyor.

"Kitap okumayı çok seviyorum"

İHA muhabirine konuşan Gül, kitap okumayı çok sevdiğini ifade ederek, "Yolculuk esnasında vatandaşlara, telefonla ilgilenmelerinden ziyade kitap okumalarını öneririm. Bu çerçevede kitap okumaya teşvik amacıyla minibüsümüze küçük bir kitaplık bıraktık. İnşallah gelen olumlu tepkilerle birlikte kitaplığımızı daha da büyüteceğiz. Burada amacım kesinlikle reklam yapmak değildir. Sadece yolcularımızın daha fazla kitap okumasını sağlamaktır. Yaptığımız bu çalışmadan dolayı da çok sayıda takdir mesajları alıyoruz" dedi.

"Vatandaş kitaplara ilgi gösteriyor"

Alpay Vural isimli minibüs şoförü, yolcuların ilgi düzeyine göre kendilerinin de minibüslerine kitaplık kuracağını belirtirken, vatandaşlar da kitap okumaya teşvik amacıyla kurulan kitaplığın güzel bir uygulama olduğunu dile getirerek, bu davranışın diğer minibüslerde de uygulanması gerektiğini kaydettiler.

Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına da aşılıyor

Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına da aşılıyor

Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına da aşılıyor

Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına da aşılıyor
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