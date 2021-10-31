Mini dizi "Çirkin"in galası Sakarya'da yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da çekilen ve 22 bölümden oluşan "Çirkin" dizisinin galası yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleşen galaya, dizinin senaristi ve yönetmeni Ahmet Sami Kuriş, oyuncular ve ekibin yakınları katıldı.

Galada konuşan Kuriş, pazar gününde diziyi izlemek için gelenlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Vakit ayırıp programa gelenlere teşekkür eden Kuriş, "Oyuncu arkadaşlarım çok emek sarf etti, onlara da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah diziyi beğenirsiniz." dedi.

Katılımcılar, daha sonra dizinin bir kısmını izledi.