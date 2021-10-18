Minecraft, iki farklı sürümü ile Game Pass'e geliyor

Bu yılki Minecraft Live Mojang, Minecraft'ın bu Kasım ayında PC için Xbox Game Pass'e geleceğini açıkladı. Minecraft PC paketi, zindanda gezinen spinoff Minecraft Dungeons'ının yanı sıra blok oluşturma ve sandboxı Java ve Bedrock sürümlerini içerecek.

Minecraft'ın PC için kendi bir başlatıcısı olmasına rağmen Microsoft, tüm oyunlarının tek bir abonelik çatısı altında olması için çabalar sarf ediyor.

Hem Minecraft Becrock hem de Minecraft Dungeons, Game Pass'in konsol sürümlerinde mevcuttu, ancak bu yeni Minecraft PC paketi, Java sürümünün abonelik hizmetinde ilk kez mevcut olacak. İkisi arasındaki farkı basitçe söylemek gerekirse, Java modlar için daha iyiyken, Bedrock, paltformlar arası oyunlar için daha iyidir. Mojang, Java ve Bedrock arasındaki platformlar arası oyunun hala mümkün olmadığını da belirtti.

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Her iki versiyona da tek bir yerde sahip olmak oldukça kullanışlı. Arkadaşlarınızla oynamak için hepiniz aynı sürümü kullanıyor olması gerekir ve daha önce ikisi de değiştirilemiyordu. Ancak Game Pass, sürümler arasında geçiş yapmayı çok daha erişilebilir hale getirecek.

MINECRAFT KASIM 2021'DE PC GAME PASS'DE

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