Minecraft 1.19 The Wild güncellemesi ile önümüzdeki sene gelecek

Mojang'ın bugün Minecraft Live'daki en büyük duyurusu, The Wild adlı açık uçlu sandbox oyunu için büyük bir yeni genişlemeydi. 2022'de gelecek olan The Wild, Minecraft'ın dünyasının açık hava ve yeraltı ayarlarının güzelliğinin ve görkeminin bir kutlamasıdır.

The Wild'a eklenen yeni biyomlardan biri, suyun üstünde bulunan bir çeşit orman olan Mangrov biyomudur. Mangrov, kurbağaların yanı sıra tekneler ve kilidini açmak için sandıklar da dahil olmak üzere yeni yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır. Kurbağalara ek olarak, iribaşlar da vardır ve kurbağalar ve iribaşlar Minecraft'ın ilk soğukkanlı hayvanlarını temsil eder. Kurbağalar, Minecraft'ta da yeni olan ateşböceklerini yerler.

Mangrov ayrıca, ağaçtan propagülleri toplamlarını ve yeniden dikmelerini sağlayan yeni bir ağaç rejenerasyon sistemi içerir. Mangrov ayrıca su ve kil karıştırılarak üretilebilen yeni bir ahşap, çamur bloklarına ev sahipliği yapmaktadır. Çamurda yürümek hafifçe batmanıza neden olacak.

The Wild güncellemesi ayrıca oyuncuları harap bir uygarlığın derinliklerinde yer alan Deep Dark biyoma götürüyor. Skulk blokları adı verilen garip yeni bir blok kümesi ile büyümüştür ve The Warden'ın evidir. Bu düşmanın gözleri yok, sadece titreşimlere tepki veriyor. Bu nedenle, oyuncular gizlice dolanacak ve tespit edilmekten kaçınmaya çalışılacaktır. Geliştiriciler, bunun Minecraft'ın ilk gizli tabanlı bileşenleri arasında olduğu söyleniyor.

Deep Dark ve The Warden'ın 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak 2022'de henüz açıklanmayan yeni bir tarihe geçtiler. Warden, Minecraft Live 2020 sırasında Minecraft için duyurulduğu için uzun zamandır geliyor. TheWarden'a ek olarak, The Evil Shrieker ve The Warden ile birlikte doğacaktır ve dikkate alınması gereken başka bir güçtür. Deep Dark ayrıca sadece Deep Dark'ta bulunabilecek ganimet içeren sandıklara sahip olacaktır.

